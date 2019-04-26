В Тверской области наградили лучших инженеров

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-26T14:05:33+03:00

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Лучшими инженерами признаны 35 специалистов предприятий и научных организаций Тверской области, 19 из них стали лауреатами конкурса.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, такой выдающийся результат свидетельствует о бережном сохранении инженерных традиций в работе предприятий Верхневолжья, глубокой интеграции нашего региона в процессы модернизации промышленности.

Напомним, что конкурс «Инженер года» проводится с 2000-го года. Его организаторами выступают Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений.

За время проведения звание «Профессиональный инженер России» получили 645 специалистов из Тверской области, из них лауреатами стали 246 человек. В этот раз представители региона стали обладателями престижных званий в номинациях: атомная энергетика, авиация и космонавтика, строительство, медицинская техника, машиностроение, транспорт, инженерная экономика и других.

ИСТОЧНИК KP.RU