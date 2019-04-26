2019-04-26T13:54:49+03:00
Общество

Под Тверью почтили память погибших в Чечне бойцов ОМОН

Траурные мероприятия прошли Дмитрово-Черкассах
Альберт БОЙКОВ
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Бойцы ОМОн на траурном мероприятии Фото: Управление Федеральной службы войск Росгвардии по Тверской областиБойцы ОМОн на траурном мероприятии Фото: Управление Федеральной службы войск Росгвардии по Тверской области
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В пятницу, 26 апреля, на Аллее Славы Дмитриево-Черкасского кладбища состоялось траурное мероприятие, на котором вспоминали бойцов тверского ОМОНа погибших в Чечне. 23 февраля 1995 года на посту погиб Юрий Баталенков, а 26 апреля 1996 года во время боя погибли семь человек.

13 лет назад бойцы тверского ОМОНа уже готовились к отправке домой. На двух машинах «Урал» и БТР, бойцы вместе с практически всем командованием выдвинулись из Аргуна в штаб, чтобы заказать билеты и получить продукты. На обратном пути они попали в засаду. Под БТР прогремел взрыв, и тут же завязался бой. Через некоторое время на помощь к товарищам подоспели бойцы московского ОМОНа, которые прикрыли отход выживших.

К родственникам вернулись — Игорь Романов, Владимир Мешков, в которого попали 22 раза и Геннадий Шевкопляс.

В трагическом бою 26 апреля 1996 года погибли: Николай Лысенко - командир отряда, Андрей Гудзюк, Олег Овчинников, Вячеслав Ануфриев, Олег Осипов, Дмитрий Крылов, Михаил Соловьёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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