2019-04-26T13:03:16+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают на Первомайский пикник в горсад

Прийти на праздник можно всей семьей
Ольга ТРОФИМОВА
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Первомайский пикник пройдет в горсаду ФОТО: администрация ТвериПервомайский пикник пройдет в горсаду ФОТО: администрация Твери
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После шествия трудовых коллективов, которое станет главным событием Праздника Весны и Труда, жителей областной столицы приглашают отметить 1 мая в Городском саду.

Праздничные гулянья начнутся в полдень и продлятся до 19.00. В парке будет организован Первомайский пикник, фудзона от популярных ресторанов и кафе города.

После трапезы можно будет отдохнуть в гамаках или на надувных диванах, почитать книги из летней библиотеки, поиграть в настольные игры.

Любители активного отдыха тоже найдут развлечение по душе. Гостям предложат поиграть в настольный теннис, бадминтон, твистер.

Для самых маленьких посетителей Горсада будет работать анимация, организованы подвижные и развивающие игры, шоу-программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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