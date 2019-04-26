Жителей Твери приглашают на Первомайский пикник в горсад
После шествия трудовых коллективов, которое станет главным событием Праздника Весны и Труда, жителей областной столицы приглашают отметить 1 мая в Городском саду.
Праздничные гулянья начнутся в полдень и продлятся до 19.00. В парке будет организован Первомайский пикник, фудзона от популярных ресторанов и кафе города.
После трапезы можно будет отдохнуть в гамаках или на надувных диванах, почитать книги из летней библиотеки, поиграть в настольные игры.
Любители активного отдыха тоже найдут развлечение по душе. Гостям предложат поиграть в настольный теннис, бадминтон, твистер.
Для самых маленьких посетителей Горсада будет работать анимация, организованы подвижные и развивающие игры, шоу-программа.
ИСТОЧНИК KP.RU