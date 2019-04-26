Чтобы аварийный дом не пустовал, в него поселили людей в Тверской области
Чиновники, допустившие подобное, были уволены
Прокуратура обратилась в суд ФОТО: Алексей Косоруков
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Квартиры в аварийном доме, непригодном для проживания, местным жителям выделила администрация Бежецка.
Ранее дом был расселен. Снести его не имеют права, потому что он – часть историко-культурного наследия. Здание можно только реконструировать, и, чтобы оно не пустовало, власти Бежецка заключили с гражданами договоры коммерческого найма.
О том, что в доме снова проживают люди, узнали прокуратуре и обратились с иском в суд.
По решению суда, договорные обязательства с гражданами были расторгнуты, дом расселен, а виновные в ситуации работники администрации уволены с занимаемых должностей.
ИСТОЧНИК KP.RU