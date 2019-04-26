2019-04-26T11:38:39+03:00
Происшествия

Девочку-подростка сбили на «зебре» в Тверской области

Пешеход получил тяжелые травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили пешеходаВ Тверской области сбили пешеходаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ЧП произошло вечером, 25 апреля на улице Туполева в Кимрах. 60-летний водитель ехал на автомобиле ПАЗ 4234 и совершил наезд на 14-летнюю девочку. Подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП, девочка получила тяжелые травмы. На автомобиле скорой помощи ее доставили в реанимационное отделение Кимрской ЦРБ.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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