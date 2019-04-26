Девочку-подростка сбили на «зебре» в Тверской области
Пешеход получил тяжелые травмы
В Тверской области сбили пешеходаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ЧП произошло вечером, 25 апреля на улице Туполева в Кимрах. 60-летний водитель ехал на автомобиле ПАЗ 4234 и совершил наезд на 14-летнюю девочку. Подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП, девочка получила тяжелые травмы. На автомобиле скорой помощи ее доставили в реанимационное отделение Кимрской ЦРБ.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU