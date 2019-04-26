Девочку-подростка сбили на «зебре» в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-26T11:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло вечером, 25 апреля на улице Туполева в Кимрах. 60-летний водитель ехал на автомобиле ПАЗ 4234 и совершил наезд на 14-летнюю девочку. Подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП, девочка получила тяжелые травмы. На автомобиле скорой помощи ее доставили в реанимационное отделение Кимрской ЦРБ.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU