2019-04-26T09:27:27+03:00
Общество

В Твери на Пасху перекроют ряд улиц

Водителям надо ориентироваться по временным знакам
Альберт БОЙКОВ
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Движение перекроют для обеспечения безопасности православных верующихДвижение перекроют для обеспечения безопасности православных верующихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Администрация Твери сообщает о том, что в ночь с 27 на 28 апреля на время проведения праздничных богослужений вблизи ряда городских храмов будет запрещена парковка и движение для всех видов транспорта.

С 22 часов 27 апреля до 4 часов утра 28 не удастся проехать на транспорте и припарковать его вблизи следующих храмов:

– собора Александра Невского (по проспекту Чайковского от дома № 96 до улицы Коминтерна, по улице Коминтерна от дома № 8б до дома № 20, а также вдоль здания железнодорожного вокзала);

– церкви «Всех скорбящих радость» (по улице Андрея Дементьева от улицы Лидии Базановой до улицы Жигарева, по улице Жигарева от дома № 50 до улицы Андрея Дементьева);

– церкви в честь Бориса и Глеба (между домами № 3 и № 7 по Краснофлотской набережной и по улице Дмитрия Донского от Краснофлотской набережной до улицы Циммервальдской);

– собора Вознесения Господня (по Тверскому проспекту от улицы Новоторжской до улицы Советской, по улице Новоторжской от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской, по улице Советской от Тверского проспекта до площади Ленина, по улице Трехсвятской от улицы Советской до улицы Новоторжской);

– собора «Белая Троица» (между домами № 10 и № 18 по переулку Трудолюбия, между домами № 31 и № 46 по улице Троицкой);

– Воскресенского кафедрального собора (по улицам Большевиков и Баррикадной, на участке от дома № 6а по улице Большевиков до дома № 4 по улице Баррикадной);

–Успенского собора (по набережной Афанасия Никитина от дома № 22 до улицы Горького (вдоль Тверцы)).

Также будет запрещена парковка всех видов транспорта на набережной реки Тьмаки от дома № 5 до улицы Желябова (у Покровского храма).

Объезд вышеперечисленных участков будет производиться в соответствии с временными знаками дорожного движения. Кроме того, руководящим лицам транспортных организаций рекомендовано изменить порядок движения подвижного состава, и провести инструктаж водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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