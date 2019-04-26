2019-04-26T11:29:21+03:00
Общество

Туристов в Твери угостят «Острым слогом Маяковского» и «Яблочным пирогом Цветаевой»

Гастрономические изыски будут подавать в одном из местных кафе
Ольга ТРОФИМОВА
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Туристов будут угощать тверскими пирогами ФОТО: ЖАнна ГордееваТуристов будут угощать тверскими пирогами ФОТО: ЖАнна Гордеева
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Необычное литературное меню с отсылкой к поэтам Серебряного века и программу «Традиции тверского чаепития» реализует Министерство туризма Тверской области в одном из кафе в центре Твери.

Следует отметить, что угощать цветаевским пирогом, в прямом смысле слова, никого не будут. Под оригинальными названиями скрывается сет кофейных напитков: «Острый слог Маяковского», «Влюбленный Есенин», «Яблочный пирог Цветаевой», «Переменчивое настроение Ахматовой».

Также все желающие в рамках дегустации смогут попробовать русские травяные чаи и взвары в оригинальной подаче с классическими русскими пирогами.

В министерстве надеются, что яркие и необычные гастрономические программы заинтересуют гостей столицы Верхневолжья и будут востребованы среди туристов, в том числе и иностранных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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