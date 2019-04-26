В выходные в Твери будут работать пасхальные ярмарки
Жители смогут купить праздничную продукцию и принять участие в мастер-классах
Жители смогут купить праздничную продукцию и принять участие в мастер-классахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Праздничная продажа пасхальных куличей, хлебобулочной продукции и товаров местных сельхозпроизводителей можно будет купить в период с 26 по 28 апреля.
В Твери будет организовано две тематические площадки: на привокзальной площади у храма Александра Невского и у хлебозавода на ул. Дарвина, д. 5.
Помимо продовольствия на ярмарках будут представлены изделия ремесленников и предприятий народных художественных промыслов. Для всех желающих пройдут мастер-классы ремесленного творчества и культурно-развлекательные программы.
Время работы ярмарок с 10 утра до 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU