«Историю Тверского края» переиздадут в трех частях

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-26T08:34:21+03:00

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Новый учебно-методический комплекс разработан для учащихся 6-10 классов и состоит из учебного пособия, карты и учебного атласа, хрестоматии, рабочей тетради, книги для дополнительного чтения, электронной тематической базы данных, методических рекомендаций для учителей.

Учебное пособие сохранит название «История Тверского края». Но, в отличие от издания 2005 года, по которому школьники учатся сейчас, в нем региональная история будет тесно переплетаться с курсами отечественной и всеобщей истории.

Издавать учебник планируется в трех частях – для 6-7 классов, 8-9 классов и отдельно для 10 класса. Первую часть учебника выпустят уже в 2019 году. Сначала ее увидят десятиклассники тверских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU