Чиновница из Тверской области оштрафована за несоблюдение требований пожарной безопасности в селе

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-26T08:28:46+03:00

Чиновница оштрафована на 6 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

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Прокуратурой Краснохолмского района совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тверской области проверили соблюдение требований пожарной безопасности на территории Глебенского сельского поселения.

В ходе проверки выяснилось, что в данной местности не созданы условия для безопасного проживания жителей. В частности, все подъезды к источникам воды в д. Толстиково, д. Поповское заросли кустарниками и деревьями, нет системы оповещение людей (отсутствует рында) в населенных пунктах д. Поляны, д. Ивакино, д. Поповка на случай чрезвычайной ситуации.

За все нарушения глава администрации Глебенского сельского поселения привлечена к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф 6 тысяч рублей.

Все нарушения будут устранены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU