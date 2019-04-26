Чиновница из Тверской области оштрафована за несоблюдение требований пожарной безопасности в селе
Прокуратурой Краснохолмского района совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тверской области проверили соблюдение требований пожарной безопасности на территории Глебенского сельского поселения.
В ходе проверки выяснилось, что в данной местности не созданы условия для безопасного проживания жителей. В частности, все подъезды к источникам воды в д. Толстиково, д. Поповское заросли кустарниками и деревьями, нет системы оповещение людей (отсутствует рында) в населенных пунктах д. Поляны, д. Ивакино, д. Поповка на случай чрезвычайной ситуации.
За все нарушения глава администрации Глебенского сельского поселения привлечена к административной ответственности. Ей придется заплатить штраф 6 тысяч рублей.
Все нарушения будут устранены в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU