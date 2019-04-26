2019-04-26T08:01:39+03:00
Общество

Владельца хостела в Твери оштрафовали за то, что он приютил индуса

Предприниматель не сообщил об иностранце в миграционную службу
Ольга ТРОФИМОВА
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Предприниматель заплатит штраф в 200 тысяч рублейПредприниматель заплатит штраф в 200 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Теперь владельцу хостела придется заплатить 200 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства.

Как выяснилось, летом прошлого года владелец хостела на ул. Вольного Новгорода сдал в аренду комнату гражданину Индии. Иностранный гость проживал по данному адресу больше недели, но владелец не поспешил уведомить миграционную службу о прибытии иностранца.

По закону юридическим лицам за подобные нарушения грозит штраф в 400 тысяч рублей. Но в данном случае Центральный районный суд пошел на уступки и снизил сумму штрафа вдвое, посчитав, что взыскание платежа в полном размере может повлечь избыточное ограничение прав владельца малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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