Владельца хостела в Твери оштрафовали за то, что он приютил индуса
Теперь владельцу хостела придется заплатить 200 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства.
Как выяснилось, летом прошлого года владелец хостела на ул. Вольного Новгорода сдал в аренду комнату гражданину Индии. Иностранный гость проживал по данному адресу больше недели, но владелец не поспешил уведомить миграционную службу о прибытии иностранца.
По закону юридическим лицам за подобные нарушения грозит штраф в 400 тысяч рублей. Но в данном случае Центральный районный суд пошел на уступки и снизил сумму штрафа вдвое, посчитав, что взыскание платежа в полном размере может повлечь избыточное ограничение прав владельца малого бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU