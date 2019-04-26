Жителей Твери приглашают на квест по Морозовским казармам
Мероприятие состоится 1 мая в день 160-летия «Морозовского городка».
В рамках проекта «Открой для себя любимый город, прочти его как книгу» участники смогут познакомиться с объектами Двора Пролетарки - уникального комплекса промышленной архитектуры второй половины XIX – начала ХХ веков, окунуться в атмосферу рабочего городка, побывать в казармах, построенных по проектам В.К. Терского, и разгадать легенду этого загадочного места.
Сбор участников в 13.00 в сквере напротив ТЦ «Морозовский».
Справка из Википедии:
«Морозовский городок» - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для «Товарищества Тверской мануфактуры» в 1856-1913 годах. Над планировкой квартала в разное время работали архитекторы А. Э. Эрихсон, К. В. Терский, В. Назаров, А. Федоров и др. Внешние фасады оформлены в переходном, от неоготики к модерну.
Комплекс включает более 50 зданий. Наиболее характерными из них являются центральный казарменный корпус, замыкающий перспективу главной улицы (так называемая казарма «Париж», он же — «Дом, построенный Саввой Морозовым»), и Народный театр.
ИСТОЧНИК KP.RU