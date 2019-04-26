Жителей Твери приглашают на квест по Морозовским казармам

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-26T07:32:33+03:00

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Мероприятие состоится 1 мая в день 160-летия «Морозовского городка».

В рамках проекта «Открой для себя любимый город, прочти его как книгу» участники смогут познакомиться с объектами Двора Пролетарки - уникального комплекса промышленной архитектуры второй половины XIX – начала ХХ веков, окунуться в атмосферу рабочего городка, побывать в казармах, построенных по проектам В.К. Терского, и разгадать легенду этого загадочного места.

Сбор участников в 13.00 в сквере напротив ТЦ «Морозовский».

Справка из Википедии:

«Морозовский городок» - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для «Товарищества Тверской мануфактуры» в 1856-1913 годах. Над планировкой квартала в разное время работали архитекторы А. Э. Эрихсон, К. В. Терский, В. Назаров, А. Федоров и др. Внешние фасады оформлены в переходном, от неоготики к модерну.

Комплекс включает более 50 зданий. Наиболее характерными из них являются центральный казарменный корпус, замыкающий перспективу главной улицы (так называемая казарма «Париж», он же — «Дом, построенный Саввой Морозовым»), и Народный театр.

ИСТОЧНИК KP.RU