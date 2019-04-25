Трапезная Покровской церкви горела в Твери

СЕГОДНЯ 21:02 2019-04-25T21:24:42+03:00

Здание самой церкви не пострадало

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Вечером в четверг, 25 апреля, в трапезной, располагающейся на территории Покровского храма на набережной реки Тьмаки, дом 1, произошёл пожар.

К возгоранию выезжали пять отделений пожарных частей Главного управления МЧС по Тверской области.Настоятель храма отец Сергий Дмитриев сообщил о пожаре в социальных сетях, призвав молиться о прекращении пожара.

Локализация пожара была объявлена в 20:14. Ликвидация - в 20:55. По предварительной оценке специалистов МЧС причиной возгорания стало тление утеплителя. Пострадавших в пожаре нет.

СПРАВКА КП

Покровский храм (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы) - построена в 1774 году на излучине реки Тьмаки на месте Афанасьевского девичьего монастыря, находившегося там во времена Тверского княжения.

В 1930-е годы церковь была частично разрушена, несколько десятилетий использовалась под склады. В 1987 году начаты реставрационные работы. В 1992 году храм передан Тверской епархии, нём возобновились богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU