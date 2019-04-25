«Дети войны» получили официальный статус в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:57 2019-04-25T19:57:50+03:00

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Региональный закон, который устанавливает статус «дети войны» был принят 25 апреля. Депутаты Законодательного Собрания Тверской области проголосовали единогласно.

Новый закон предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года. Тех, чье детство пришлось на годы войны, в регионе насчитывается 95 345 человек.

Документом, подтверждающим статус детей войны, будет специальное удостоверение, по которому «дети войны» получат право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания, преимущество при приеме в стационар.

В настоящее время региональные законы «О детях войны» приняты и успешно реализованы в 11-ти субъектах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU