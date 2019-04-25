Тверская филармония приглашает на диалоги королей и вечер балетов
Тверская академическая филармония приглашает жителей и гостей областного центра на концертные программы и вечера, которые пройдут в ближайшие дни.
В программе:
26 апреля в 18.30 - Концертная программа «Диалоги королей».
Перед зрителями выступят Лауреаты международных конкурсов Анастасия Быкова (орган) и Ольга Орлова (фортепиано).
В программе: произведения Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, З. Карг-Элерта, Э. Грига и др.
27 апреля в 17.00 - ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ
Московский театр «Корона русского балета». Хореография – Анатолий Емельянов.
Ж. Бизе. «Кармен», П. Чайковский. «Франческа Да Римини».
30 апреля в 18.30 - Вечер фортепианной музыки
Лауреат международных конкурсов Сергей Тарасов (фортепиано).
В программе: произведения Ф. Шуберта, П. Чайковского.
ИСТОЧНИК KP.RU