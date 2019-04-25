Тверская филармония приглашает на диалоги королей и вечер балетов

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-25T18:42:47+03:00

Перед зрителями выступит Московский театр «Корона русского балета». Фото: из архива Тверской академической филармонии

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Тверская академическая филармония приглашает жителей и гостей областного центра на концертные программы и вечера, которые пройдут в ближайшие дни.

В программе:

26 апреля в 18.30 - Концертная программа «Диалоги королей».

Перед зрителями выступят Лауреаты международных конкурсов Анастасия Быкова (орган) и Ольга Орлова (фортепиано).

В программе: произведения Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, З. Карг-Элерта, Э. Грига и др.

27 апреля в 17.00 - ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ

Московский театр «Корона русского балета». Хореография – Анатолий Емельянов.

Ж. Бизе. «Кармен», П. Чайковский. «Франческа Да Римини».

30 апреля в 18.30 - Вечер фортепианной музыки

Лауреат международных конкурсов Сергей Тарасов (фортепиано).

В программе: произведения Ф. Шуберта, П. Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU