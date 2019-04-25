Пасхальное дерево, фото-зона и мастер-классы: отпраздновать Пасху приглашает Горсад Твери
Праздничная программа ждёт горожан в воскресенье
28 апреля будет организована праздничная программа в Городском саду ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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Для гостей и жителей Твери в воскресенье, 28 апреля, будет организована праздничная программа в Городском саду. Она стартует с 12 часов - сообщает городская администрация.
Традиционно в честь христианского праздника Пасхи в Горсаду, украшенном тематическими арт-объектами, пройдёт праздничная программа. Рядом с центральным входом будет работать фотозона. Отдыхающие смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи яиц и изготовлению открыток.
На территории Горсада будет установлено пасхальное дерево, арт-объекты в виде кулича и корзины с пасхальными яйцами.
ИСТОЧНИК KP.RU