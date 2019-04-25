2019-04-25T18:22:02+03:00
Происшествия

За изнасилование несовершеннолетней мужчина получил 11 лет тюрьмы в Тверской области

Такое решение вынес Лихославльский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина сел в тюрьму на 11 лет за изнасилование несовершеннолетнейМужчина сел в тюрьму на 11 лет за изнасилование несовершеннолетнейФото: Виктор Пилицкий
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Завершено рассмотрение уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней девушки, жительницы Лихославльского района.

Осенью прошлого года девушка пришла в дом, где проживала ее мать и подсудимый, чтобы забрать свои вещи, и подверглась нападению.

Пьяный сожитель матери связал руки несовершеннолетней и изнасиловал ее.

Суд учёл особо тяжкий характер преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, состояние здоровья, возраст, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Из-за непогашенной условной судимости, по совокупности приговоров окончательное наказание для насильника - 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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