За изнасилование несовершеннолетней мужчина получил 11 лет тюрьмы в Тверской области
Завершено рассмотрение уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней девушки, жительницы Лихославльского района.
Осенью прошлого года девушка пришла в дом, где проживала ее мать и подсудимый, чтобы забрать свои вещи, и подверглась нападению.
Пьяный сожитель матери связал руки несовершеннолетней и изнасиловал ее.
Суд учёл особо тяжкий характер преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, состояние здоровья, возраст, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Из-за непогашенной условной судимости, по совокупности приговоров окончательное наказание для насильника - 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU