2019-04-25T16:24:32+03:00
Общество

В Тверской области экс-тренера конно-трюковой группы признали виновной в травмировании ребенка

Несовершеннолетняя девочка получила тяжкие увечья
Альберт БОЙКОВ
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Суд признал женщину виновной, но назначил лишь штрафСуд признал женщину виновной, но назначил лишь штрафФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Калининском районе по статье ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) осудили бывшую сотрудницу «Конно-трюковой группе «Альфа».

По версии следствия, 5 июля 2018 года в деревне Горютино женщина учила девочку 2009 года рождения выполнять трюки на лошади, хотя местность не была ограждена, а седло предназначалось для взрослого человека. На одном из этапов тренировки лошадь неожиданно пустилась галопом, а девочке упала с животного. В результате у потерпевшей было диагностирован перелом правой теменной кости, а также ушиб головного мозга. Позже выяснилось, что тренер не рассказала девочке о правилах безопасности, не выдала шлем, и проигнорировала еще несколько важных пунктов.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, женщину оштрафовали на 18 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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