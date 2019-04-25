Иностранцев арестовали на 5 суток за мат в общественном месте Тверской области

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-25T17:25:07+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, в Лихославле Тверской области два иностранных гражданина нарушили порядок в общественном месте: кричали, ругались матом в присутствии граждан, на замечания не реагировали.

Суд решил, что это явное неуважение к обществу и назначил хулиганам по 5 суток ареста.

Как пояснили в пресс-службе Лихославльского районного суда, административное наказание в виде штрафа к данным лицам оказалось неприменимо, в виду отсутствия постоянного источника дохода и наличия у них иностранного гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU