Иностранцев арестовали на 5 суток за мат в общественном месте Тверской области
Дело об административном правонарушении рассмотрел Лихославльский районный суд
Иностранцев посадили на 5 сутокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В воскресенье, 21 апреля, в Лихославле Тверской области два иностранных гражданина нарушили порядок в общественном месте: кричали, ругались матом в присутствии граждан, на замечания не реагировали.
Суд решил, что это явное неуважение к обществу и назначил хулиганам по 5 суток ареста.
Как пояснили в пресс-службе Лихославльского районного суда, административное наказание в виде штрафа к данным лицам оказалось неприменимо, в виду отсутствия постоянного источника дохода и наличия у них иностранного гражданства.
ИСТОЧНИК KP.RU