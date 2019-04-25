Задай вопрос генеральному директору «Тверь Водоканала»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-25T15:37:04+03:00

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Для этого нужно воспользоваться активной кнопкой «Задать вопрос генеральному директору» на главной странице официального сайта www.tvervodokanal.ru

«Вопрос может быть посвящен абсолютно любой теме, связанной с работой предприятия: надежность услуг, качество воды, работа с клиентами, планы развития и другие. Узкие и частные вопросы будут переадресовываться в профильные службы предприятия, но они позволят руководителю компании понимать, с какими проблемами люди сталкиваются при взаимодействии с водоканалом и принимать соответственные управленческие решения, чтобы в большей мере соответствовать запросам потребителей наших услуг», - говорит пресс-секретарь ООО «Тверь Водоканал» Юлия Синклинер.

Чтобы задать вопрос, необходимо заполнить всего три поля: имя, сам вопрос и электронный адрес для обратной связи и поставить галочку возле согласия на обработку персональных данных. После отправки вопрос сразу же попадет в обработку, ответ будет предоставлен в кратчайший срок. Ответы на запросы, которые могут касаться или быть полезны большой части абонентов, будут тиражироваться на сайте и на официальных страницах «Тверь Водоканала» в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU