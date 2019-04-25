2019-04-25T15:37:04+03:00
Общество

Задай вопрос генеральному директору «Тверь Водоканала»

Каждый житель Твери или другого города области, где начал работать ООО «Тверь Водоканал», теперь имеют возможность задать вопрос генеральному директору предприятия Андрею Радченко.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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www.tvervodokanal.ruwww.tvervodokanal.ru
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Для этого нужно воспользоваться активной кнопкой «Задать вопрос генеральному директору» на главной странице официального сайта www.tvervodokanal.ru

«Вопрос может быть посвящен абсолютно любой теме, связанной с работой предприятия: надежность услуг, качество воды, работа с клиентами, планы развития и другие. Узкие и частные вопросы будут переадресовываться в профильные службы предприятия, но они позволят руководителю компании понимать, с какими проблемами люди сталкиваются при взаимодействии с водоканалом и принимать соответственные управленческие решения, чтобы в большей мере соответствовать запросам потребителей наших услуг», - говорит пресс-секретарь ООО «Тверь Водоканал» Юлия Синклинер.

Чтобы задать вопрос, необходимо заполнить всего три поля: имя, сам вопрос и электронный адрес для обратной связи и поставить галочку возле согласия на обработку персональных данных. После отправки вопрос сразу же попадет в обработку, ответ будет предоставлен в кратчайший срок. Ответы на запросы, которые могут касаться или быть полезны большой части абонентов, будут тиражироваться на сайте и на официальных страницах «Тверь Водоканала» в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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