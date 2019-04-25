В Твери незаконно торговали овощами, фруктами, очками и цветами
Рейд по объектам торговли провели сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города совместно с судебными приставами.
Специалисты проверили ряд уличных торговых точек в Заволжском и Центральном районах города и выявили четверых нарушителей.
Так, на Волоколамском проспекте осуществлялась нелегальная торговля очками, на улице Паши Савельевой индивидуальный предприниматель продавал из палатки пиротехнику, игрушки, цветы.
А на проспекте Чайковского и Комсомольском проспекте стояли незаконные лотки с овощами и фруктами.
Ранее предприниматели уже были оштрафованы за нелегальную торговлю, но продолжали продавать товар, несмотря на предписания.
По итогам рейда нелегальная торговля была прекращена, а на товары наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU