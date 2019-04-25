В Твери незаконно торговали овощами, фруктами, очками и цветами

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-25T15:04:52+03:00

В Твери незаконно торговали овощами и фруктами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Изменить размер текста: A A

Рейд по объектам торговли провели сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города совместно с судебными приставами.

Специалисты проверили ряд уличных торговых точек в Заволжском и Центральном районах города и выявили четверых нарушителей.

Так, на Волоколамском проспекте осуществлялась нелегальная торговля очками, на улице Паши Савельевой индивидуальный предприниматель продавал из палатки пиротехнику, игрушки, цветы.

А на проспекте Чайковского и Комсомольском проспекте стояли незаконные лотки с овощами и фруктами.

Ранее предприниматели уже были оштрафованы за нелегальную торговлю, но продолжали продавать товар, несмотря на предписания.

По итогам рейда нелегальная торговля была прекращена, а на товары наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU