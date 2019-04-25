В Тверской области пассажир ограбил таксистку

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-25T14:47:25+03:00

Таксистку ограбили во время выполнения заказа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

С заявлением в Редкинское отделение полиции ОМВД России по Конаковскому району обратилась 38-летняя жительница поселка Озерки.

Женщина сообщила, что, будучи водителем такси, выполняла заказ. При подъезде к месту назначения её пассажир применил силу, похитил у нее мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленника задержали по ориентировке. Им оказался неработающий 32-летний житель Москвы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Его могут лишить свободы на 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU