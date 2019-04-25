В Тверской области пассажир ограбил таксистку
Злоумышленник задержан
Таксистку ограбили во время выполнения заказаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением в Редкинское отделение полиции ОМВД России по Конаковскому району обратилась 38-летняя жительница поселка Озерки.
Женщина сообщила, что, будучи водителем такси, выполняла заказ. При подъезде к месту назначения её пассажир применил силу, похитил у нее мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.
Злоумышленника задержали по ориентировке. Им оказался неработающий 32-летний житель Москвы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Его могут лишить свободы на 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU