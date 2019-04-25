2019-04-25T14:47:25+03:00
Происшествия

В Тверской области пассажир ограбил таксистку

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Таксистку ограбили во время выполнения заказаТаксистку ограбили во время выполнения заказаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением в Редкинское отделение полиции ОМВД России по Конаковскому району обратилась 38-летняя жительница поселка Озерки.

Женщина сообщила, что, будучи водителем такси, выполняла заказ. При подъезде к месту назначения её пассажир применил силу, похитил у нее мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленника задержали по ориентировке. Им оказался неработающий 32-летний житель Москвы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Его могут лишить свободы на 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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