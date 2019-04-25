В дежурную часть ГИБДД Тверской области звонить надо через 02

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-25T15:06:51+03:00

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На днях во время тверского эфира Радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) позвонил радиослушатель и сообщил, что, оказывается, в областное ГИБДД, если вы хотите вызвать инспекторов на происшествие, просто так по прежним номерам не позвонить.

«Как так? Не может быть?!» - удивились мы и тут же зашли на сайт областного ГИБДД.

Наверное, радиослушатель что-то напутал, подумалось нам, так как на главной странице сайта всё было без изменений и номера телефонов (4822) 58-04-00, 58-59-00 остались прежними. Позвонив по номеру 58-04-00, мы попали не в дежурную часть ГИБДД, а в спецбатальон - отдельный специализированный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД по Тверской области.

Внимательно выслушав, нам подсказали номер, по которому нужно звонить сейчас, и объяснили, что теперь в случае необходимости надо звонить не по этим номерам, а по общегосударственным: 02, 102 или 112.

Вопрос же, почему номера показываются на главной странице сайта с пометкой, что это дежурная часть, так и остался висеть в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU