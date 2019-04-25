2019-04-25T14:01:31+03:00
Происшествия

За ложные сообщения о взрыве охранник из Твери может сесть в тюрьму

Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина может сесть в тюрьму за ложное сообщение о терроризмеМужчина может сесть в тюрьму за ложное сообщение о терроризмеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сообщения о ложном террористическом акте поступили в частное охранное предприятие в ночь с 23 на 24 марта 2019 г. По информации следователей, неоднократные звонки с предупреждением о готовящемся взрыве в больнице скорой медицинской помощи совершал охранник этого же учреждения. Находясь на рабочем месте, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Полученная информация была проверена силами персонала медицинского учреждения и сотрудниками правоохранительных органов и не подтвердилась.

В настоящий момент по данному уголовному делу прокуратурой Пролетарского района Твери утверждено обвинительное заключение. За ложные звонки мужчина может сесть в тюрьму на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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