За ложные сообщения о взрыве охранник из Твери может сесть в тюрьму
Сообщения о ложном террористическом акте поступили в частное охранное предприятие в ночь с 23 на 24 марта 2019 г. По информации следователей, неоднократные звонки с предупреждением о готовящемся взрыве в больнице скорой медицинской помощи совершал охранник этого же учреждения. Находясь на рабочем месте, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Полученная информация была проверена силами персонала медицинского учреждения и сотрудниками правоохранительных органов и не подтвердилась.
В настоящий момент по данному уголовному делу прокуратурой Пролетарского района Твери утверждено обвинительное заключение. За ложные звонки мужчина может сесть в тюрьму на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU