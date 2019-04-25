2019-04-25T13:17:56+03:00
Общество

Трудящиеся Твери выйдут на первомайскую демонстрацию

По окончании шествия жителей ждет праздничный концерт
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жители Твери выйдут на Первомайскую демонстрациюЖители Твери выйдут на Первомайскую демонстрациюФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Праздник Весны и Труда, 1 мая, в Твери пройдет демонстрация трудовых коллективов Верхневолжья. Колонну возглавят Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Трудовой Славы, руководство Тверской области, Законодательного Собрания региона, города Твери, Федерации Тверских профсоюзов, заслуженные работники предприятий и организаций, почетные граждане города, спортсмены, активисты, волонтеры.

Шествие начнется в 10.00 от Театральной площади. Колонна трудящихся пройдет по улице Советской через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы. Там же состоится праздничный концерт.

Онлайн трансляцию мероприятия можно будет увидеть по телевизору и на больших экранах на площади Михаила Тверского и площади Славы.

Обеспечивать безопасность участников Первомайской демонстрации будут сотрудники УМВД и ГУ МЧС по Тверской области, Росгвардии, других силовых структур. Также в городе будет организовано дежурство нескольких бригад скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери на улице искупали слонов
Две школьницы показали в Интернете, как били одноклассницу в Тверской области
В Тверской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В гордуме Твери подведут итоги работы за прошлый год и обсудят бюджет
За поджог дома, убийство и разбойное нападение житель Тверской области сядет в тюрьму на 23 года
Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с шестью пострадавшими
В Тверской области маршрутка врезалась в грузовик
Тверская область – лидер по зарплатным долгам в ЦФО
Более 2,5 тысяч малышей родилось в Тверской области с начала года
Ребенка придавило футбольными воротами в Тверской области
На Октябрьском проспекте в Твери временно изменилась схема движения
Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентов из Нелидово
Безопасны ли аттракционы в Твери, узнают специалисты Гостехнадзора
В Тверской области обезвредили снаряды военных времен
Фестиваль исторической реконструкции и средневековых промыслов «Новоторжский рубеж» пройдет в Тверской области
Совместный инструктаж нарядов полиции прошел в Твери
Призерка Олимпийских игр Наталья Непряева встретилась в Твери с юными лыжниками
Областной слёт школьных лесничеств состоялся на станции юннатов в Твери
Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Тверской области
В Тверской области проживает почти 3 тысячи миллионеров
В Тверской области мужчина пришел в гости и украл у хозяина телевизор
Гендиректор турагентства в Твери брал займы на своих клиентов
Жительницу Твери "развел" на деньги тюменский уголовник