Трудящиеся Твери выйдут на первомайскую демонстрацию

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-25T13:17:56+03:00

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В Праздник Весны и Труда, 1 мая, в Твери пройдет демонстрация трудовых коллективов Верхневолжья. Колонну возглавят Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Трудовой Славы, руководство Тверской области, Законодательного Собрания региона, города Твери, Федерации Тверских профсоюзов, заслуженные работники предприятий и организаций, почетные граждане города, спортсмены, активисты, волонтеры.

Шествие начнется в 10.00 от Театральной площади. Колонна трудящихся пройдет по улице Советской через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы. Там же состоится праздничный концерт.

Онлайн трансляцию мероприятия можно будет увидеть по телевизору и на больших экранах на площади Михаила Тверского и площади Славы.

Обеспечивать безопасность участников Первомайской демонстрации будут сотрудники УМВД и ГУ МЧС по Тверской области, Росгвардии, других силовых структур. Также в городе будет организовано дежурство нескольких бригад скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU