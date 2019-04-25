2019-04-25T13:08:55+03:00
Общество

В Твери на улице искупали слонов

«По улицам слона водили» – писал знаменитый баснописец Иван Андреевич Крылов. А в Твери на улице слона купали!
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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А еще слоники съели во время водных процедур ящик бананов, ящик яблок и пакет батонов!А еще слоники съели во время водных процедур ящик бананов, ящик яблок и пакет батонов!Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Да не одного, а двух. 25 апреля на глазах у изумленных зрителей цирковые слоники принимали водные процедуры. Погода благоволила: под зноем аномального апрельского солнца два пятитонных индийских великана мылись под прицелом фото- и видеокамер прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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