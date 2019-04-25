В Тверской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Волонтеры раздадут более 80 тысяч символов Великой Победы
Ленточку может получить любой желающийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 25 апреля во всех районах Тверской области добровольцы будут раздавать Георгиевские ленточки в память о мужестве и героизме фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Твери акция стартует сегодня, 25 апреля, на площади Славы в 14.00. Участие в ней примут студенты, школьники, волонтеры, представители молодежных общественных организаций, воспитанники военно-патриотических объединений и отрядов «Юнармия».
За все время проведения волонтеры раздадут на улицах Верхневолжья около 80 тысяч ленточек.
Акция завершится 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU