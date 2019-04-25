Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с шестью пострадавшими
Маршрутка столкнулась с фурой
Следователи выясняют подробности ДТП Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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СУ СК РФ по Тверской начал проверку по факту ДТП, в котором пострадали шесть человек. Авария произошла 25 апреля на 110 км трассы М-10.
Известно, что заказной автобус перевозивший людей по маршруту «Конаково-Шереметьево» столкнулся с фурой. В результате аварии пострадали шесть человек.
Региональный СК сообщает о том, что уже началась доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, а также уточняется число пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU