2019-04-25T11:53:40+03:00
Политика

В гордуме Твери подведут итоги работы за прошлый год и обсудят бюджет

Депутаты соберутся на очередное заседание
Ольга ТРОФИМОВА
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Депутаты отчитаются о работеДепутаты отчитаются о работеФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Очередное 39-е заседание Тверской городской Думы состоится в понедельник, 29 апреля.

В повестке дня значится 6 пунктов. В частности, народные избранники отчитаются о работе городского парламента за 2018 год, внесут изменения в персональный состав постоянных комитетов и очередные изменения в бюджет на текущий год.

По последнему пункту планируется, что 115 млн. рублей будет израсходовано на благоустройство сквера на улице Можайского и в поселке Химинститута, площади Михаила Тверского и стелы «Город Воинской Славы», оснащение системами освещения и видеонаблюдения Аллеи Славы и бульвара Цанова.

Еще 14,9 млн. рублей пойдет на установку спортивных и детских площадок, видеонаблюдение, обустройство зон отдыха. Более 11 млн. рублей планируется выделить на капремонт крыш и санузлов в школах, 60,5 млн. рублей - на строительство школы-детского сада в микрорайоне «Юность».

Так же планируется закупка новых музыкальных инструментов для детской школы искусств № 1 им. М.П.Мусоргского и повышение заработной платы работникам культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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