За поджог дома, убийство и разбойное нападение житель Тверской области сядет в тюрьму на 23 года

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-25T11:30:33+03:00

Мужчина сядет в тюрьму на 23 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Перед судом предстал 42-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина приехал к знакомому в соседний поселок и избил троих собутыльников. Пока пострадавшие были без сознания, он поджег дом.

В результате пожара два человека погибли, одному удалось спастись. Молодая семья с ребенком, находившаяся в соседней квартире, не пострадала.

На этом похождения злоумышленника не закончились. Мужчина вместе со своим знакомым 35-летним жителем села Алексеевское пришел в продуктовый магазин. Там мужчины напали на продавца, угрожая ножом, забрали несколько бутылок алкоголя и мороженое.

По совокупности преступлений - совершение убийства, поджога и разбоя - суд назначил виновному 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его соучастнику за разбойное нападение назначено 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU