2019-04-25T09:04:41+03:00
Происшествия

В Тверской области маршрутка врезалась в грузовик

Есть пострадавшие
Ольга ТРОФИМОВА
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В аварии пострадали 6 человек ФОТО: https://vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"В аварии пострадали 6 человек ФОТО: https://vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"
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ДТП произошло около 6 часов утра 25 апреля на трассе М-10 "Россия" недалеко от села Завидово Конаковского района Тверской области. Информация о происшествии появилась в соцсети Вконтакте в группе "Подслушано у медиков".

Как пишут очевидцы, маршрутный автобус "Конаково - Шереметьево" врезался в грузовик.

На месте работают медики, спасатели МЧС и ГИБДД.

По подтвержденной информации, в аварии серьезно пострадал водитель автобуса, 5 пассажиров получили ушибы и ссадины. Все пострадавшие доставлены в Конаковскую ЦРБ.

Напомним, что это не первая авария с маршруткой в Тверской области. В октябре 2018 года 13 человек погибли в катастрофе на Старицком шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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