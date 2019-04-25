В Тверской области маршрутка врезалась в грузовик

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-25T09:04:41+03:00

В аварии пострадали 6 человек ФОТО: https://vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"

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ДТП произошло около 6 часов утра 25 апреля на трассе М-10 "Россия" недалеко от села Завидово Конаковского района Тверской области. Информация о происшествии появилась в соцсети Вконтакте в группе "Подслушано у медиков".

Как пишут очевидцы, маршрутный автобус "Конаково - Шереметьево" врезался в грузовик.

На месте работают медики, спасатели МЧС и ГИБДД.

По подтвержденной информации, в аварии серьезно пострадал водитель автобуса, 5 пассажиров получили ушибы и ссадины. Все пострадавшие доставлены в Конаковскую ЦРБ.

Напомним, что это не первая авария с маршруткой в Тверской области. В октябре 2018 года 13 человек погибли в катастрофе на Старицком шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU