В Тверской области маршрутка врезалась в грузовик
ДТП произошло около 6 часов утра 25 апреля на трассе М-10 "Россия" недалеко от села Завидово Конаковского района Тверской области. Информация о происшествии появилась в соцсети Вконтакте в группе "Подслушано у медиков".
Как пишут очевидцы, маршрутный автобус "Конаково - Шереметьево" врезался в грузовик.
На месте работают медики, спасатели МЧС и ГИБДД.
По подтвержденной информации, в аварии серьезно пострадал водитель автобуса, 5 пассажиров получили ушибы и ссадины. Все пострадавшие доставлены в Конаковскую ЦРБ.
Напомним, что это не первая авария с маршруткой в Тверской области. В октябре 2018 года 13 человек погибли в катастрофе на Старицком шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU