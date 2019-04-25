Тверская область – лидер по зарплатным долгам в ЦФО

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-25T08:24:26+03:00

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Кто и сколько в регионах задолжал своим работникам, посчитали накануне в Росстате. Специалисты учитывали данные, предоставленные организациями, исключая субъекты малого бизнеса.

По данным статистики, общая задолженность по заработной плате в Центральном федеральном округе составила 761 млн. 100 тыс. рублей. По сравнению с прошлым месяцем это больше на 17,2%.

Не утешительные результаты и для Тверской области. Среди субъектов ЦФО регион оказался на втором месте (после Москвы) и задолжал 127 млн. рублей. И это при том, что за месяц сумма задолженности уменьшилась на 2,7%. Зарпалату в Верхеволжье предприятия не платят из-за отсутствия собственных средств, бюджетных долгов нет.

Пальму первенства сохраняет Москва. Долг столичных работодателей стал больше на 6,8% и составил 264,8 млн. рублей.

На третьем месте – Воронежская область с долгами в 122 млн. рублей. За месяц сумма в регионе выросла в 2,8 раза.

Далее расположились Калужская и Ивановская область. Они должны 68 млн. 700 тыс. рублей и 40 млн. 700 тыс. рублей соответственно.

Что касается остальных субъектов ЦФО, то там долги работодателей не превышают 50 млн. рублей или вовсе отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU