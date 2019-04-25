2019-04-25T07:53:01+03:00
Общество

Более 2,5 тысяч малышей родилось в Тверской области с начала года

Официальную статистику опубликовал минздрав
Ольга ТРОФИМОВА
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За три месяца в Твери родилось 1900 детейЗа три месяца в Твери родилось 1900 детейФото: Мария ЛЕНЦ
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За три месяца 2019 года на территории Тверской области на свет появилось 2 673 ребенка.

Больше всего – 1900 малышей - родилось в Твери.

Лидером по количеству новорожденных стал Перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной. Там на свет появилось 746 детей, из них 387 мальчиков и 359 девочек. Также в Перинатальный центр стал рекордсменом по количеству двойняшек. Там их родилось 20 пар.

На втором месте в Твери Областной родильный дом. В его стенах родились 426 детей: 221 мальчик, 205 девочек и 6 двоен.

Третье место поделили роддом №2 и №5. Во втором роддоме родилось 203 мальчика, а в пятом – 181, а вот девочек получилось поровну - 172 малышки.

Что касается статистики по области, то специалисты центральных районных больниц Тверской области помогли появиться на свет в общей сложности 773 младенцам. Из них 152 ребенка приняли врачи Ржевского родильного дома, 150 малышей - ЦРБ Торжокского района.

Третьим районом Верхневолжья по количеству новорожденных стала Вышневолоцкая ЦРБ. На их счету 83 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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