Ребенка придавило футбольными воротами в Тверской области
ЧП произошло Вышневолоцком районе 23 апреля около 17 часов вечера в пос. Красномайский. Мальчик решил повисеть на верхней перекладине ворот, а они не устояли и обрушились на ребенка. Несовершеннолетний оказался в больнице с телесными повреждениями.
Происшествие взял на контроль прокурор области. По его поручению Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства.
Следователи выяснили, что конструкция ворот была установлена с нарушением технологических норм и должным образом не закреплена.
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Правоохранители устанавливают, кто отвечает за обслуживание данного футбольного поля. Виновные могут отправиться в тюрьму на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU