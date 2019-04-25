Ребенка придавило футбольными воротами в Тверской области

СЕГОДНЯ 07:02 2019-04-25T07:02:29+03:00

Мальчик повис на воротах, а они упали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ЧП произошло Вышневолоцком районе 23 апреля около 17 часов вечера в пос. Красномайский. Мальчик решил повисеть на верхней перекладине ворот, а они не устояли и обрушились на ребенка. Несовершеннолетний оказался в больнице с телесными повреждениями.

Происшествие взял на контроль прокурор области. По его поручению Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства.

Следователи выяснили, что конструкция ворот была установлена с нарушением технологических норм и должным образом не закреплена.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Правоохранители устанавливают, кто отвечает за обслуживание данного футбольного поля. Виновные могут отправиться в тюрьму на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU