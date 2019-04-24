2019-04-24T20:49:37+03:00
Общество

На Октябрьском проспекте в Твери временно изменилась схема движения

На данном участке ремонтируют светофор
Ольга ТРОФИМОВА
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У "Глобуса" запретили поворачивать налевоУ "Глобуса" запретили поворачивать налевоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Схема движения транспорта на перекрестке ул. Псковской и Октябрьского проспекта изменена 24 апреля.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, это вынужденная мера, которая будет действовать на данном участке, пока не починят светофор.

В настоящее время на перекрестке запрещен поворот налево в сторону гипермаркета "Глобус" при движении по Октябрьскому проспекту в направлении трассы М 10 "Россия". Это сделано во избежание пересечения транспортных потоков и аварийных ситуаций.

Повернуть налево можно чуть дальше, в километре от светофора, если ехать в сторону М-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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