На Октябрьском проспекте в Твери временно изменилась схема движения

СЕГОДНЯ 20:49 2019-04-24T20:49:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Схема движения транспорта на перекрестке ул. Псковской и Октябрьского проспекта изменена 24 апреля.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, это вынужденная мера, которая будет действовать на данном участке, пока не починят светофор.

В настоящее время на перекрестке запрещен поворот налево в сторону гипермаркета "Глобус" при движении по Октябрьскому проспекту в направлении трассы М 10 "Россия". Это сделано во избежание пересечения транспортных потоков и аварийных ситуаций.

Повернуть налево можно чуть дальше, в километре от светофора, если ехать в сторону М-10.

ИСТОЧНИК KP.RU