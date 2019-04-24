2019-04-24T20:18:30+03:00
Общество

Безопасны ли аттракционы в Твери, узнают специалисты Гостехнадзора

Инспекция пройдет с 26 апреля по 5 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Все аттракционы региона проверят на безопасность ФОТО: администрация ТвериВсе аттракционы региона проверят на безопасность ФОТО: администрация Твери
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В преддверии лета инспекторы Гостехнадзора проведут в Тверской области профилактическую операцию «Аттракцион». Специалисты проверят соответствие технического состояния сооружений требованиям безопасности, регистрационные документы, проведут профилактическую работу с их владельцами.

Проверки пройдут во всех муниципалитетах Верхневолжья.

Отметим, что сегодня в регионе на учете числится более 170 аттракционов. За использование незарегистрированных и не получивших допуск к использованию аттракционов владельцев ждет административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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