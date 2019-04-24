Безопасны ли аттракционы в Твери, узнают специалисты Гостехнадзора
Инспекция пройдет с 26 апреля по 5 мая
Все аттракционы региона проверят на безопасность ФОТО: администрация Твери
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В преддверии лета инспекторы Гостехнадзора проведут в Тверской области профилактическую операцию «Аттракцион». Специалисты проверят соответствие технического состояния сооружений требованиям безопасности, регистрационные документы, проведут профилактическую работу с их владельцами.
Проверки пройдут во всех муниципалитетах Верхневолжья.
Отметим, что сегодня в регионе на учете числится более 170 аттракционов. За использование незарегистрированных и не получивших допуск к использованию аттракционов владельцев ждет административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU