Фестиваль исторической реконструкции и средневековых промыслов «Новоторжский рубеж» пройдет в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-24T18:51:30+03:00

Гости праздника смогут окунуться в атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии и других европейских и азиатских государств. Фото: ВИЭМ

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3 и 4 мая на территории Архитектурно-этнографического музея «Василёво» пройдёт шестой фестиваль исторической реконструкции и средневековых промыслов «Новоторжский рубеж».

Название фестиваля выбрано не случайно. Торжку на протяжении многих столетий приходилось становиться боевым рубежом, отражавшим атаки литовцев, монголо-татар, поляков. И в этом году, как и в прошлые, несмотря на то, что средневековые ремёсла, танцы, музыка будут представлены очень широко, основное содержание «Новоторжского рубежа» – воинская культура.

Официальное открытие фестиваля 3 мая в 11.00.

Гости праздника смогут окунуться в атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии и других европейских и азиатских государств.

Для всех желающих пройдут экскурсии по территории Архитектурно-этнографического музея «Василёво», лекции по деревянному зодчеству, истории новоторжских укреплений, обороне Торжка от Батыевых полчищ, средневековому вооружению и доспехам. Желающие смогут сфотографироваться в доспехах, получить практические навыки обращения с оружием и испытать свою силу и удаль в играх и забавах на богатырской площадке.

Также запланированы в программе - турнир лучников, поединки витязей, сражения один на один и пять на пять, и, конечно, массовые сражения – бугурты, в которых примут участие более 100 человек!

В течение всего фестиваля на территории музея будет работать средневековая ярмарка.

В этом году участниками фестиваля станут реконструкторские клубы, как из России, так и из Белоруссии.

Торжокский р-н, д. Василёво, музей под открытым небом «Василёво»

Вход – 100 руб.; для студентов и пенсионеров (при предъявлении документов) – 50 руб.; дети до 16 лет – бесплатно.

С 11.00 до 19.00.

Программа праздника

ИСТОЧНИК KP.RU