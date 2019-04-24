Совместный инструктаж нарядов полиции прошел в Твери

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-24T18:32:50+03:00

На этом кадре полицейские фиксируют ориентировки на разыскиваемых Фото: Альберт БОЙКОВ

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В среду, 24 апреля, у спорткомплекса «Юбилейный» состоялся совместный инструктаж нарядов комплексных сил полиции, которые служат на территории Твери.

В мероприятии принимали участие начальник УМВД России по городу Твери полковник полиции Алексей Комаров, заместитель начальника УМВД России по городу Твери полковник полиции Евгений Дворянов, сотрудники подразделений городского Управления МВД России, отдельного батальона патрульно-постовой службы, спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД города Твери, участковые уполномоченные полиции, сотрудники кинологической службы, а также управления Росгвардии по Тверской области.

Во время сбора был проверен личный состав, в том числе экипировка и внешний вид, знание нормативной базы. Прошел смотр и укомплектованности служебного транспорта, проверено его техническое состояние, а также путева документация автомобилей. Были даны сотрудникам полиции и ориентировки на разыскиваемых, а также информация об оперативной обстановке и результатах работы за прошедшие сутки.

- Главной целью единого инструктажа полицейских является совершенствование взаимодействия между патрульными нарядами в обеспечении правопорядка на улицах и в общественных местах, повышение эффективности работы комплексных сил полиции по выявлению правонарушений и раскрытию преступлений, в том числе, по горячим следам, - пояснил начальник городского управления полиции Алексей Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU