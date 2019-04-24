Призерка Олимпийских игр Наталья Непряева встретилась в Твери с юными лыжниками

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-24T18:06:29+03:00

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В среду, 24 апреля, лыжница Наталья Непряева встретилась в Твери с юными лыжниками. На протяжении часа бронзовая призерка Олимпийских игр и обладательница второго места в общем зачете Кубка Мира по лыжным гонкам, отвечала на вопросы собравшихся. Ребята видимо очень нервничали, и порой дублировали друг друга. Юных атлетов понять несложно, ведь большая часть из них одну из лучших лыжниц планеты видела только по телевизору . Когда дело дошло до автограф-сессии и совместных фотографий, вся робость ребят пропала. Надо отдать должное Наталье, которая несмотря на такой наплыв юных поклонников никому не отказала.

ИСТОЧНИК KP.RU