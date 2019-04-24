2019-04-24T18:54:50+03:00
Общество

В Тверской области обезвредили снаряды военных времен

Находку обнаружили в Оленинском и Ржевском районах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области нашли снаряды военных временВ Тверской области нашли снаряды военных временФото: Василий ХОДАРЕВ
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Снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены 23 апреля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

11 снарядов, в том числе: минометные мины, ручную противотанковую гранату, ручную гранату "РГД-33", реактивные и артиллерийские снаряды разного калибра нашли в Оленинском районе.

В Ржевском районе также найден и обезврежен один артиллерийский снаряд военных времен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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