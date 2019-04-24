В Тверской области обезвредили снаряды военных времен

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-24T18:54:50+03:00

Находку обнаружили в Оленинском и Ржевском районах

Изменить размер текста: A A

Снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены 23 апреля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

11 снарядов, в том числе: минометные мины, ручную противотанковую гранату, ручную гранату "РГД-33", реактивные и артиллерийские снаряды разного калибра нашли в Оленинском районе.

В Ржевском районе также найден и обезврежен один артиллерийский снаряд военных времен.

ИСТОЧНИК KP.RU