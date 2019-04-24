2019-04-24T17:13:02+03:00
Общество

Областной слёт школьных лесничеств состоялся на станции юннатов в Твери

Участники соревновались в своих знаниях и умениях
Виктория ТУШКОВА
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Региональный слёт школьных лесничеств. Фото: министерство образования Тверской областиРегиональный слёт школьных лесничеств. Фото: министерство образования Тверской области
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В честь 80-летия юннатского движения в Тверской области состоялся областной слёт школьных лесничеств. В слёте приняло участие 20 школьных лесничеств из 18 городов и районов региона – сообщает областное министерство образования.

Слёт прошёл на Областной станции юных натуралистов. Школьники показали свои знания в области лесного хозяйства, практические навыки по определению лесотаксационных показателей леса, оформили и защитили стендовый доклад «Я умею! Я могу! Я делаю!».

По итогам слёта победителем стало школьное лесничество «Лесной дозор» Рождественской средней школы из Фировского района, 2 место заняло школьное лесничество «Родничок» Бельской средней школы, 3 место – «Лесовичок» Хабоцкой средней школы из Краснохолмского района.

В слёте также приняли участие педагоги, руководители школьных лесничеств и работники лесного хозяйства. Для них была организована дискуссия «Современные тенденции в экологическом образовании и просвещении».

ИСТОЧНИК KP.RU

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