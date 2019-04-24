Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Тверской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-24T16:45:00+03:00

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25 и 26 апреля в налоговых инспекциях Тверской области пройдёт Всероссийская акция «Дни открытых дверей». Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо задекларировать доход, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также дадут практические рекомендации по заполнению налоговых деклараций - сообщает пресс-служба УФНС России по Тверской области.

Также в эти дни в Налоговом центре Твери (Октябрьский проспект, 26) с 11:00 до 20:00 будут работать представители службы судебных приставов. Желающие смогут получить информацию о наличии задолженности по налоговым платежам.

Напомним, задекларировать доходы, полученные в 2018 году, необходимо не позднее 30 апреля 2019 года. По состоянию на 1 апреля число представленных деклараций по форме 3-НДФЛ уже превысило уровень аналогичного периода прошлого года и составило более 39 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU