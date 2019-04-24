2019-04-24T16:47:50+03:00
Общество

Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери

Ролик об этом появился в интернете
Ольга ТРОФИМОВА
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Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери ФОТО: YouTube/ пользователь Александр ХолоповНеизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери ФОТО: YouTube/ пользователь Александр Холопов
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Запись, снятая неизвестным молодым человеком, появилась на YouTube в ночь на понедельник, 22 апреля.

Парень с револьвером в руке, предположительно системы Нагана, позировал рядом с надписью «VIVA SANTIAGO» у стен музея имени Лизы Чайкиной напротив музыкального училища. В нецензурных выражениях хулиган заявил на камеру, что не боится полицию и ему все равно.

К слову, кричащая алая надпись появилась на фасаде здания этой же ночью. Автора настенного «рисунка» установить не удалось – вокруг музея нет камер видеонаблюдения. Но, не исключено, что лозунг и видео – дело рук одного автора.

Руководство учреждения уже написало заявление в полицию и сообщило о случившемся в комитет по делам культуры Тверской области.

СПРАВКА "КП"

Револьвер системы Нагана - семизарядный револьвер, разработанный и производившийся бельгийскими промышленниками братьями Эмилем и Леоном Наганами, для Российской Империи, состоявший на вооружении и выпускавшийся в ряде стран в конце XIX — середине XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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