Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери
Запись, снятая неизвестным молодым человеком, появилась на YouTube в ночь на понедельник, 22 апреля.
Парень с револьвером в руке, предположительно системы Нагана, позировал рядом с надписью «VIVA SANTIAGO» у стен музея имени Лизы Чайкиной напротив музыкального училища. В нецензурных выражениях хулиган заявил на камеру, что не боится полицию и ему все равно.
К слову, кричащая алая надпись появилась на фасаде здания этой же ночью. Автора настенного «рисунка» установить не удалось – вокруг музея нет камер видеонаблюдения. Но, не исключено, что лозунг и видео – дело рук одного автора.
Руководство учреждения уже написало заявление в полицию и сообщило о случившемся в комитет по делам культуры Тверской области.
СПРАВКА "КП"
Револьвер системы Нагана - семизарядный револьвер, разработанный и производившийся бельгийскими промышленниками братьями Эмилем и Леоном Наганами, для Российской Империи, состоявший на вооружении и выпускавшийся в ряде стран в конце XIX — середине XX века.
ИСТОЧНИК KP.RU