В Тверской области проживает почти 3 тысячи миллионеров

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-24T16:06:37+03:00

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По данным Федеральной налоговой службы России по Тверской области, на 1 апреля свои доходы успели задекларировать 2963 миллионера. Это на 400 человек больше, чем в прошлый отчетный период.

Большинство из них, а именно 2926 человек, заработали от 1 до 10 миллионов. Еще 35 человек обозначили свой доход в пределах от 10 до 100 миллионов (в прошлом году таких было 45). И только двое жителей региона отчитались о доходах в размере от 100 до 500 миллионов рублей.

В сравнении с 2017 годом, очень богатых людей стало меньше на 6 человек. Но, возможно, они просто еще не успели подать декларацию.

Отчитаться о доходах можно до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU