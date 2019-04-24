В Тверской области мужчина пришел в гости и украл у хозяина телевизор

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-24T15:47:57+03:00

Мужчина может сесть в тюрьму за кражу телевизора Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ущерб составил около 10 тысяч рублей

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С заявлением в дежурную часть обратился 45-летний житель Конаково.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в день происшествия потерпевший выпивал вместе с малознакомым мужчиной. Среди собутыльников возник конфликт, гость взял телевизор и ушел.

Похитителя арестовали. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, он во всем признался и вернул похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Он может лишиться свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU