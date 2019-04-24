2019-04-24T15:47:57+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина пришел в гости и украл у хозяина телевизор

Ущерб составил около 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина может сесть в тюрьму за кражу телевизораМужчина может сесть в тюрьму за кражу телевизораФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

С заявлением в дежурную часть обратился 45-летний житель Конаково.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в день происшествия потерпевший выпивал вместе с малознакомым мужчиной. Среди собутыльников возник конфликт, гость взял телевизор и ушел.

Похитителя арестовали. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, он во всем признался и вернул похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Он может лишиться свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совместный инструктаж нарядов полиции прошел в Твери
Призерка Олимпийских игр Наталья Непряева встретилась в Твери с юными лыжниками
Областной слёт школьных лесничеств состоялся на станции юннатов в Твери
Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Тверской области
В Тверской области проживает почти 3 тысячи миллионеров
Гендиректор турагентства в Твери брал займы на своих клиентов
Жительницу Твери "развел" на деньги тюменский уголовник
Молочка дешевеет, а мясо и крупа дорожают в Тверской области
Европейская неделя иммунизации стартовала в Тверской области
В Твери приглашают на знаменитую рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери частично перекроют движение
"Музыка эпохи Барокко" прозвучит в костеле Твери
В Тверской области продавали саженцы цветов и деревьев без документов
Семейная пара сгорела на пожаре в Тверской области
Вертолет санавиации снова вылетал на вызов в Тверскую область
Злостный алиментщик из Тверской области сядет в тюрьму на полгода
На пожаре в Тверской области пострадала женщина
В Твери начали продавать куличи
Четырехлетний житель Твери попал под колеса автобуса
За грабеж и побои житель Тверской области два года проведет в колонии
Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка
Педофил из Тверской области получил 12,5 лет тюрьмы
Любитель тонировки проведет под арестом 4 суток в Тверской области
Жителям поселка "Первое Мая" в Тверской области удалось отстоять берег реки
Часть микрорайона "Южный" в Твери осталась без света
Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи
За минувшие сутки три машины съехали в кювет в Тверской области