2019-04-24T15:08:56+03:00
Происшествия

Гендиректор турагентства в Твери брал займы на своих клиентов

Общая сумма составила около 3 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Гендиректор тверской турфирмы может сесть в тюрьму за мошенничествоГендиректор тверской турфирмы может сесть в тюрьму за мошенничествоФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Твери утверждено Прокурором Центрального района.

По версии следствия, гендиректор одного из городских турагентств агентства, являясь по совместительству агентом банка, использовал копии документов своих клиентов. Мужчина вносил некоторые корректировки в данные и от имени несуществующих людей подавал заявки на займы для частичной оплаты турпутевок. Деньги, полученные от банка, владелец фирмы оставлял себе.

В итоге на счетах обвиняемого «осели» 3 млн. 66 тыс. рублей. Имущество обвиняемого арестовано для дальнейшего возмещения ущерба.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ) предприниматель может получить штраф и отправиться в тюрьму на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совместный инструктаж нарядов полиции прошел в Твери
Призерка Олимпийских игр Наталья Непряева встретилась в Твери с юными лыжниками
Областной слёт школьных лесничеств состоялся на станции юннатов в Твери
Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Тверской области
В Тверской области проживает почти 3 тысячи миллионеров
В Тверской области мужчина пришел в гости и украл у хозяина телевизор
Жительницу Твери "развел" на деньги тюменский уголовник
Молочка дешевеет, а мясо и крупа дорожают в Тверской области
Европейская неделя иммунизации стартовала в Тверской области
В Твери приглашают на знаменитую рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери частично перекроют движение
"Музыка эпохи Барокко" прозвучит в костеле Твери
В Тверской области продавали саженцы цветов и деревьев без документов
Семейная пара сгорела на пожаре в Тверской области
Вертолет санавиации снова вылетал на вызов в Тверскую область
Злостный алиментщик из Тверской области сядет в тюрьму на полгода
На пожаре в Тверской области пострадала женщина
В Твери начали продавать куличи
Четырехлетний житель Твери попал под колеса автобуса
За грабеж и побои житель Тверской области два года проведет в колонии
Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка
Педофил из Тверской области получил 12,5 лет тюрьмы
Любитель тонировки проведет под арестом 4 суток в Тверской области
Жителям поселка "Первое Мая" в Тверской области удалось отстоять берег реки
Часть микрорайона "Южный" в Твери осталась без света
Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи
За минувшие сутки три машины съехали в кювет в Тверской области