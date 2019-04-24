Гендиректор турагентства в Твери брал займы на своих клиентов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-24T15:08:56+03:00

Гендиректор тверской турфирмы может сесть в тюрьму за мошенничество Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Твери утверждено Прокурором Центрального района.

По версии следствия, гендиректор одного из городских турагентств агентства, являясь по совместительству агентом банка, использовал копии документов своих клиентов. Мужчина вносил некоторые корректировки в данные и от имени несуществующих людей подавал заявки на займы для частичной оплаты турпутевок. Деньги, полученные от банка, владелец фирмы оставлял себе.

В итоге на счетах обвиняемого «осели» 3 млн. 66 тыс. рублей. Имущество обвиняемого арестовано для дальнейшего возмещения ущерба.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ) предприниматель может получить штраф и отправиться в тюрьму на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU