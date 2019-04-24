Жительницу Твери "развел" на деньги тюменский уголовник
49-летняя тверичанка обратилась за помощью в полицию. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ее банковская карта подверглась атаке хакеров и будет заблокирована.
В надежде защитить свои сбережения, потерпевшая сообщила злоумышленнику персональные данные. Получив доступ к счету, мужчина похитил с него 15 600 рублей.
В ходе расследования данного дела полицейские установили, что деньги со счета списал 32-летний житель города Нижневартовска. Мужчина осужден за ранее совершенное преступление и отбывает наказание в колонии Тюменской области.
Теперь по статье «Мошенничество» к его сроку может добавиться еще 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU