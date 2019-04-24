2019-04-24T14:36:30+03:00
Экономика

Молочка дешевеет, а мясо и крупа дорожают в Тверской области

Тверьстат посчитал, как изменились цены за неделю
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области начало дорожать мясоВ Тверской области начало дорожать мясоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередную статистику изменения цен опубликовал Тверьстат. Специалисты посчитали, какие категории товаров дешевели и дорожали в течение прошедшей недели.

Больше всего в регионе подорожала свинина – на 2%, по данным на 22 апреля, цена за килограмм - 234,42 руб., говядина выросла в цене на 0,6%, а курица – на 0,1%, цена на эти виды мяса составила 377,44 руб. и 126,19 руб. за килограмм соответственно.

В категории бакалеи цена подскочила на рис шлифованный, он подорожал на 2,5% - 64,12 руб. за кг. Пшено и гречка подорожали меньше, чем на 0,5% и стали стоить 66,40 руб. и 37,26 руб. за кг.

Молочная продукция подешевела примерно на 0,5 – 1%. Так, на прошлой неделе килограмм творога стоил 357,93 руб., маргарина – 121,10 руб., сметаны – 218,28 руб. Молоко осталось в прежнем ценовом диапазоне - 52,61 руб. за литр.

Резкого скачка цен на яйца в преддверии пасхальных выходных в Тверьстате так же не выявили. Их цена пока осталась без изменений - 57,85 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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