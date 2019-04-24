В Твери приглашают на знаменитую рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-24T13:48:01+03:00

«Хоакин» сохранил главное – он остался историей о большой любви и ненависти, ярости и боли

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16 мая в кино-концертном зале "Панорама" Твери пройдет новая концертная версия знаменитой рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»– история любви и смерти «мексиканского Робина Гуда».

- Несмотря на то, что это будет новая версия, «Хоакин» сохранил главное – он остался историей о большой любви и ненависти, ярости и боли, об извечной борьбе добра со злом. И, конечно же, в спектакле звучат все хиты из любимой рок-оперы, - рассказывают организаторы.

Автором либретто на сей раз выступил сам композитор - Алексей Рыбников, а его соавтором стал известный поэт и драматург Юлий Ким.

Исполняется актерами театра Алексея Рыбникова.

16 мая в 19.00

Подробности по телефону 300-033 и на сайте

Продолжительность мероприятия: 1час 30минут (с антрактом)

Стоимость билетов: 600 -2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU