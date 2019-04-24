2019-04-24T13:48:01+03:00
Звезды

В Твери приглашают на знаменитую рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»

Автор либретто композитор - Алексей Рыбников
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
«Хоакин» сохранил главное – он остался историей о большой любви и ненависти, ярости и боли«Хоакин» сохранил главное – он остался историей о большой любви и ненависти, ярости и боли
Изменить размер текста:

16 мая в кино-концертном зале "Панорама" Твери пройдет новая концертная версия знаменитой рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»– история любви и смерти «мексиканского Робина Гуда».

- Несмотря на то, что это будет новая версия, «Хоакин» сохранил главное – он остался историей о большой любви и ненависти, ярости и боли, об извечной борьбе добра со злом. И, конечно же, в спектакле звучат все хиты из любимой рок-оперы, - рассказывают организаторы.

Автором либретто на сей раз выступил сам композитор - Алексей Рыбников, а его соавтором стал известный поэт и драматург Юлий Ким.

Исполняется актерами театра Алексея Рыбникова.

16 мая в 19.00

Подробности по телефону 300-033 и на сайте

Продолжительность мероприятия: 1час 30минут (с антрактом)

Стоимость билетов: 600 -2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Твери развел на деньги тюменский уголовник
Молочка дешевеет, а мясо и крупа дорожают в Тверской области
Европейская неделя иммунизации стартовала в Тверской области
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери частично перекроют движение
"Музыка эпохи Барокко" прозвучит в костеле Твери
В Тверской области продавали саженцы цветов и деревьев без документов
Семейная пара сгорела на пожаре в Тверской области
Вертолет санавиации снова вылетал на вызов в Тверскую область
Злостный алиментщик из Тверской области сядет в тюрьму на полгода
На пожаре в Тверской области пострадала женщина
В Твери начали продавать куличи
Четырехлетний житель Твери попал под колеса автобуса
За грабеж и побои житель Тверской области два года проведет в колонии
Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка
Педофил из Тверской области получил 12,5 лет тюрьмы
Любитель тонировки проведет под арестом 4 суток в Тверской области
Жителям поселка "Первое Мая" в Тверской области удалось отстоять берег реки
Часть микрорайона "Южный" в Твери осталась без света
Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи
За минувшие сутки три машины съехали в кювет в Тверской области