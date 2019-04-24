На Санкт-Петербургском шоссе в Твери частично перекроют движение

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-24T14:00:37+03:00

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В ближайшие дни 26 и 27 апреля участок на Санкт-Петербургском шоссе в Твери на пересечении с улицей Комарова будет частично перекрыт для движения транспорта.

Ограничение движения связано с ремонтом дорожного полотна. Работы по восстановлению асфальтового покрытия повреждённого в январе будет проводить "Тверь Водоканал". Ранее на данном отрезке дороги проводился ремонт канализационной сети под проезжей частью.

В период с 22 часов 26 апреля до 22 часов 27 апреля для транспорта будут закрыты левые полосы движения в обоих направлениях, проехать можно будет по правым полосам.

Схемы движения общественного транспорта не изменятся.

Администрация города Твери просит всех автовладельцев быть внимательными и осторожными при проезде данного участка в период проведения восстановительных работ и заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU