На Санкт-Петербургском шоссе в Твери частично перекроют движение
В ближайшие дни 26 и 27 апреля участок на Санкт-Петербургском шоссе в Твери на пересечении с улицей Комарова будет частично перекрыт для движения транспорта.
Ограничение движения связано с ремонтом дорожного полотна. Работы по восстановлению асфальтового покрытия повреждённого в январе будет проводить "Тверь Водоканал". Ранее на данном отрезке дороги проводился ремонт канализационной сети под проезжей частью.
В период с 22 часов 26 апреля до 22 часов 27 апреля для транспорта будут закрыты левые полосы движения в обоих направлениях, проехать можно будет по правым полосам.
Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
Администрация города Твери просит всех автовладельцев быть внимательными и осторожными при проезде данного участка в период проведения восстановительных работ и заранее планировать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU